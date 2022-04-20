شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد ووفاة الفنان القدير إبراهيم يسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، 20 أبريل ذكرى ميلاد ووفاة الفنان إبراهيم يسرى الذى رحل عن عالمنا فى عام 2015 أثر هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر ناهز 65 عاماً، حيث أن تاريخ ميلاده هو نفس تاريخ وفاته، بدأ حياته الفنية بعد حصوله على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية 1975، وانضم إلى مسرح الطليعة، ثم اتجه إلى التليفزيون فى بداية الثمانينات.

شارك إبراهيم يسرى فى العديد من المسلسلات خلال فترة الثمانينات منها "أهلاً بالسكان"، "الشهد والدموع"، ثم عمل بعدها بالسينما حيث كانت أول أفلامه "البريء والمشنقة" عام 1986، ثم شارك فى بعض الأعمال التى تعد من أهم الاعمال التليفزيونية فى مصر والوطن العربى، مثل "ليالى الحلمية"، "ضمير أبلة حكمت"، "عصفور النار"، "رحلة السيد أبو العلا البشرى"، "المال والبنون" والذى جسد فيه أشهر أدواره "فهمى فراويلة"، و"الليل وآخره".

اتخذ ابنه طريق الفن أيضاً، ويعد من أبرز الفنانين الشباب الموهوبين الموجودين على الساحة حالياً وهو محمد يسرى، والذى قدم عدة أعمال منها مسلسل الداعية وسيرة حب وبين عالمين، ومسلسل "نجيب زاهى زركش" وغيرها، فيما دخلت ابنته هنا عالم الفن من خلال الغناء.