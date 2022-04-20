شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حاتم مطلوب للجهاد فى أول مهمة رسمية في مسلسل بطلوع الروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بطلوع الروح، استعداد أكرم (محمد حاتم) للجهاد في سبيل الله في أول مهمة رسمية يوكّلها له عمر (أحمد صلاح السعدني) بعدما قرر تدريبه على حمل السلاح بنفسه.

وقد حاول أكرم التقرب من زوجته روح (منة شلبي)، ولكنها صدته ورفضت أن يلمسها بسبب إجبارها على دخول دولة الخلافة، كما حكت له بأن صديقه عمر حاول لمسها عندما أتى ليلًا ليعطيها العلاج الخاص بابنها، ولكن أكرم لم يصدقها وتركها وغادر.

ويُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساءً، ، بطولة النجمة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.