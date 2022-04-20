شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار الحلقة 18.. دينا الشربيني تهرب من عصابة وجيه للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل المشوار تطوّرًا كبيرًا في الأحداث، حيث قررت ورد (دينا الشربيني) التصالح مع زوجها ماهر (محمد رمضان) وتصديق أنه لم يخونها مع عزة (ندى موسى) بل هي التي حاولت إغرائه، ولكن لم يفعل أي شيء، وفي هذا الوقت كانت عصابة وجيه (أحمد كمال) قد وصلت إلى مكان ماهر وورد، ليهربا الاثنان ويأخذها معهما ابنهما رحيم.

ورفضت ورد الذهاب مع ماهر، وقررت البقاء مع عزة في منزلها، واصطحاب ابنها رحيم معها وذلك خوفًا من أن يتم القبض على ماهر، وأخبرها ماهر بأنه وجد أكثر من مشتري للآثار، وانهارت ورد بسبب تعبها من الهروب باستمرار في الوقت الذي حاول فيها ماهر طمأنتها.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.