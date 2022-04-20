منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد هاني البحيري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلاد مصمم الأزياء هاني البحيري.

ونشرت منة صورًا من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الفطار واللمة الحلوة عند أخويا وعشرة عمري هاني البحيري، كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال 100 سنة ودائمًا مجمعنا".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسرحية "عيلة لاسعة جدا"، بطولة أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، مروة عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

كما تشارك منة فضالي في عدة أعمال سينمائية منها :"براءة ريا وسكينة، روحي لك، فارس، في القلب".