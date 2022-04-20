أحمد فهمي: "اكتشفت وجود عيب خلقي في القلب بالصدفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد فهمي، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي سبق أن تعرض لها، واكتشف من خلالها وجود عيب خلقي في القلب.

وقال فهمي، ببرنامج "اتنين اتنين" على راديو إنرجي: "عندي أم وخمس أخوات بنات وأبويا متوفي، وكنت طول الوقت بحس أني مسؤول مني أشخاص كثيرين، عشان كده بهتم بصحتي دايما".

وتابع، أنه تعرض لأزمة صحية منذ حوالي 5 سنوات، عندما اكتشف أن لديه عيب خلقي في القلب في الصمام المترالي، ولم يكتشفه الأطباء سوى بالصدفة، وأجرى عملية جراحية كانت لها عدة تداعيات.

وعن فكرة الحضور والغياب في الساحة الفنية، فأضاف، أن التوازن بينهما هام جدًا، لأن التواجد بكثرة، قد يجعل الآخرين يملون منك على كل المستويات، موضحا: "ممكن أتواجد بس في وقت معين عشان الجمهور ميزهقش".

يذكر أن أحمد فهمي، بدأ حياته كعازف للكمان مع الفنان عمرو دياب، وشارك في تأسيس فريق (واما) الغنائي مع رفاقه نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور، وأصدر معهم عدة ألبومات، هى: (يا ليل، ياغالي عليا، رايحة جاية، كان ياما كان)، وأصدر الألبوم المنفرد (جيت في بالي)، وشارك في أول فيلم له "خليج نعمة" عام 2007، واستمر بالتمثيل في أفلام "بدون رقابة، جدو حبيبي، مصور قتيل"، ومسلسلات "خطوط حمراء، سر علني، الداعية".