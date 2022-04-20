شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل انحراف الحلقة 19.. أحمد صفوت يراقب روجينا وسما إبراهيم تفضح ميدو عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت الحلقة الـ19 من مسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا، مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة أنها في كل حلقة عن الأخرى، تقدم للمشاهدين قضية مهمة تشغل اهتمام الرأي العام، حيث تتناول في هذه الحلقة قضية تأثير السوشيال ميديا في قضية استئجار الأرحام وكيف تحرك مواقع التواصل الاجتماعي المجتمع في الاتجاهين عكس بعضهما البعض، حيث أنها في الحلقة الماضية تناول تعاطف الجمهور مع قضية شهد"تجسدها سما إبراهيم"، واستغلال أستاذ جامعي بمساعدة طبيب فاسد نفودة واستئصال الرحم دون علمها لمجرد مخالفة كلامه، وتشهد حلقة اليوم العديد من المفاجأة التي صاغها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز بحرفية عالية.

وتبدأ أحداث الحلقة بمنزل الضابط شريف نوح "أحمد صفوت"، حيث تكشف الحلقة أنه بسبب شكوكه في زوجته الدكتورة حور" تقدمها النجمة روجينا"، قرر مراقبتها ومراقبة التليفون الخاص بها.

ثم تنتقل الأحداث إلى الأستاذ الجامعي أمير عادل"يجسده ميدو عادل"، ودخوله في حالة من الاكتئاب بعدما شعر بحالة من النفور في كل من يتعامل معهم، بعد ظهور شهد "سما إبراهيم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف الاضطهاد الذي عانت منه من الدكتور أمير وكيف انتقم منها واستغل نفوذ بمعاونة طبيب فاسد و استئصال رحمها دون علمها، مما خلق حالة من التعاطف مع الجمهور والسوشيال ميديا، وساندها.





ثم تنقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلي منزل أمير عادل، ويتواجد معه، المحامي الخاص به حيث يتواصل معه نفس الصحفي الذي فجر أزمة شهد معه، ولكن يرفض لولا تدخل المحامي الخاص به ليقنعه بضرورة الرد على اتهامات شهد، وبالفعل يوافق وينتقل التعاطف من شهد إلي الدكتور أمير عادل، ويتحول الهجوم على شهد"سما إبراهيم".

وتكشف الحلقة عدم سماع أمير عادل لكلام المحامي الخاص به، بعدم الذهاب إلى شهد ولكن يضرب بكلامه عرض الحائط وذهب إلي شهد، ليعرض عليها مبلغ 50 ألف جنيه مقدماً و150 جنيه تحصل عليها بعد تسجيل فيديو يفيد بأنه ليس له علاقة بما حدث لها، لكن شهد قامت بتصويره بكاميرا سرية وقامت بنشر الفيديو بعدها.

وافتضح بذلك أمر الدكتور أمير وأثبتت التهمة عليه بعد أن استطاعت شهد تأكيد إزالة الرحم لها بعد أن فقدت الجنين، وهنا انتهت الحلقة.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.