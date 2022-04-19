شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 18.. أحمد عز يرصد لقاء السياسى عمار زهدى وعصام الحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" التي تحمل اسم "الوفدين من الخارج"، بنجاح إسراء (دنيا المصرى) في اختبار الولاء الذى وضعها فيه قائد الخلية التكفيرية أبو منير، حيث أوصلت الشنطة إلى الشخص الذى طلب منه مقابلته، ويؤكد أبو منير أنها نجحت في الاختيار الأول ويقرر اختبارها مرة ثانية بأن تدخل معقل الطواغيت وكأنها تقدم بلاغ وتحكى لهم كل ما بداخل المبنى من مداخله مخارجه.

فيما يرصد ضباط جهاز المخابرات العامة زيارة السياسي الشهير عمار زهدي، لمكتب الارشاد من أجل مقابلة الإخوان عصام الحداد (عبد الرحيم حسن)، ويؤكد مروان العدوى (أحمد عز) لأشرف زكى، أن هذه الزيارة لابد وأن يكون ورائها شيء وأنهم يرصدون تحركات عمار زهدي لمعرفة سبب هذا اللقاء، وماذا يتم التخطيط له.

أما زكريا يونس (كريم عبد العزيز) فيحاول الوصول إلى مكان التكفيرى أبو أيوب (خالد كمال) بعد اختفائه، وفى نفس الوقت ابتعد بسام (أحمد كشك) عن أبو أيوب بعدما كان هو عين زكريا داخل الخلية، وينتقل المشهد ليتم الكشف أن أبو أيوب يختبى عن تكفيرى آخر وهو الشيخ أبو أنس (عمرو القاضي) حيث يجهز أبو أيوب للسفر إلى ليبيا لتجنيد رجال جدد، والعودة لاستكمال ما بدأه في مصر وإجراء عمليات إرهابية جديدة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 18