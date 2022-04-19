شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سري الحلقة 18.. ماجد المصري ينتحل شخصية يوسف المالكي منذ 30 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل ملف سري ، من بطولة هاني سلامة العديد من المفاجأت والأحداث المثيرة، حيث حدثت مواجهة بين يوسف المالكي " ماجد المصري " وهارون المالكي " محسن محي الدين " أتضح من خلالها أن ماجد المصري قد أنتحل شخصية يوسف المالكي منذ 30 عامًا ، وذلك عندما دخل بدلا منه السجن، ولكن يوسف المالكي الحقيقي قد توفي وهو في السجن فما كان عليه إلا أن أكمل التمثيلية وورث بدلا من يوسف المالكي.

من ناحية أخري، قابل يحيي " هاني سلامة " مريم المالكي " عائشة بن أحمد " والتي كانت تشعر بالذنب أتجاه أبوها هارون التي أبلغت عنه الشرطة وسجن ، وتركت مريم يحيي وانصرف ولكن وجد يحيي شخص سيطلق الرصاص عليها فجري مسرعا وأخذ الرصاصة بدلا منها ونقلته مريم علي الفور المستشفي في حالة خطيرة وعندما وصل شاكر " نضال الشافعي " أخيه أتهمها أنها السبب ولكن علم بأنها هي من جلبته المستشفي ، واتضح بعد ذلك أن كريم " مهند حسني " هو من أطلق الرصاص بل وذهب للمستشفي لقتله ولكن شاكر دخل في آخر لحظة.

وحدثت مواجهة بين يوسف المالكي وليل المصري "محمد محمود عبد العزيز" أتضح من خلالها أن ليل هو إبنه قبل أن ينتحل شخصية يوسف المالكي وكان اسمه عاشور، وجعل ليل يعمل عنده في الشركة وطلب ليل منه أن يعترف به لكنه رفض فكان البديل أن يتنازل عن 80 ٪؜ من اسهم الشركة لصالح ليل حتي لا يفتش السر، وبالفعل قام يوسف بعمل مؤتمر صحفي وأعلن عن ذلك.

مسلسل " ملف سري " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.