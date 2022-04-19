شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 18.. صدمة أحمد عز برفض والد ميرنا نور الدين زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز) لصدمة كبيرة في الحقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "الوافدين من الخارج"، بعدما رفض والد بسمة (ميرنا نور الدين) ارتباطهما، حيث قابل مروان والد بسمة ويجسد دوره (عماد رشاد) لطلب يد ابنته للزواج ويرحب به رشاد، ويسأله حول معرفته بسبب رفضه فكرة زواج ابته من ضابط.

يحكى عماد رشاد قصته مع الضباط، بأنه كان لديه صديقان مقربان وكان حلمهما أن يصبحا ضابطين وبالفعل تحقق الحلم، فالأول أصبح ضابط جيش والثاني ضابط شرطة، أما هو فدخل كلية الطب، وبعد مرور الوقت استشهد الاثنان، واحد منهما توفى على يده دون أن يستطيع إنقاذه، وذلك جعله يشعر بالألم والحزن فى قلبه.

وبالنهاية يخبر والد بسمة مروان برفضه الزواح من ابنته، بسبب خوفه من المخاطر، ورغبته فى عدم شعور ابنته بما شعر به مع أصحابه، وأنه لا يريد كسر قلب ابنته ويتأسف له على ذلك، ويغادر مروان المكان حزينا، فيما تواجه بسمة والدها الذى يحاول التخفيف عنها بأنه عمل ذلك لمصلحتها، لتنهار بسمة وتقول له: "حرام عليك يا بابا أنا مبقتش صغيرة".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



احمد عز



احمد عز فى الحلقة 18 من الاختيار 3



الاختيار 3 الحلقة 18



الاختيار 3 الحلقة 18