شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” محور أحداث الحلقة 18 من مسلسل "يوتيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز –صناع مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج– بموقع الخليج 365 ليكون محور أحداث الحلقة 18 من المسلسل، فخلال زيارة "أميرة" نانسى صلاح، إلى هند "عبير صبرى" لتوقع بينها وبين زوجها خالد "كريم قاسم" عن طريق إيهامها بوجود علاقة بينه وبين يارا "ريهام حجاج" تستعين بخبر منشور على موقع الخليج 365 بعنوان: "فضيحة لرجل أعمال يتهم زوجته بالزنا.. القبض على زوجة متلبسة مع عشيقها".

هذا بالإضافة إلى خبر آخر بعنوان "ضبط زوجة رجل الأعمال الشهير يوسف نجيب" ليضفى نوعا من المصداقية على الأحداث، ومن بعدها يشتد الصراع بين أبطال الحكاية.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.