شكرا لقرائتكم خبر عن "المداح 2" الحلقة 19.. علاج الجنية مليكة ينقذ والدة حمادة هلال من الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" محاولة قتل الحاجة صفاء والدة صابر المداح "حمادة هلال" بالخطأ على يد ابنها حسن "خالد سرحان"، بعدما اخترع علاجا بالأعشاب لشفائها من مس الجن الذي أصابها.

يتدخل صابر المداح على الفور ويذهب لوالدته في المستشفى ويقرر إعطائها علاج "سيدة الأعمال ملك - الجنية مليكة"، التى أكدت له سابقا أن هذا العلاج قادر على شفائها، على الرغم من تخوفه من الآثار السلبية لهذا العلاج، وتأتي النتيجة سريعا بشفاء الحاجة صفاء.

يأتى هذا في الوقت الذي تصل فيه رسالة مجهولة لرحاب "هبة مجدي" للمرة الثانية لتهديدها بمصيرها لتخطيطها قتل زوجها رجل الأعمال منير الشهاوي، فتذهب رحاب لمقابلة والدها المتوفى جمال عبد الناصر، داخل أحد الأماكن المهجورة، وتعترف له بتخوفها من هذه الرسائل، ويؤكد والدها أن هذه الرسائل مصدرها أدهم خطيب جميلة التى أجرته رحاب لقتل زوجها، وأنه يريد الحصول منها على مبالغ أخرى مقابل عدم تهديدها.

ويطلب جمال عبد الناصر من ابنته رحاب الاتصال بـ أدهم وإغرائه بالحصول على مبالغ أخرى، وعندما يحضر إليها تقوم بقتله حفاظا على سرها، وهو الأمر الذى ترفضه رحاب وتترك والدها غاضبة منه وتنصرف، لتنتهي أحداث الحلقة بمقابلة صابر المداح برحاب صدفة أثناء خروجها من المكان المهجور مما يثير دهشتها بتواجده.. فهل ستعترف رحاب بسرها لصابر المداح؟ هذا ما ستكشفه الحلقات الجديدة.

وتواجه جميلة "ولاء الشريف" الشيخ عبد الرحمن "أحمد عبد العزيز"، وتهاجمه بشده لتسببه فى قتل والديها، بعدها يدخل حسن "خالد سرحان" في مواجهة مع هبة شقيقة صابر المداح، والتى تكشف له سر زيارة زوجته منال "دنيا عبد العزيز" لها لتخبرها بحملها، وتقرر هبة إنهاء علاقتها بحسن خوفا على مستقبلها.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبدالعزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994.

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.