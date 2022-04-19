شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 18.. أحمد عز يفتش مصنع سماد له علاقة بالتكفيرى أبو القاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت الأمور في المأمورية التي يعمل عليها ضابط المخابرات العامة مروان العدوى "أحمد عز" في الحقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "الوافدين من الخارج"، وذلك بعد القبض على العنصر الخطير أبو القاسم، حيث تم تفتيش تليفونه والتوصل لأكثر من عنصر، إضافة إلى شكل الخلية التى كان يديرها في سيناء، ويربط مروان بين أبو القاسم وعلاقته بصاحب مصنع سماء في القليوبية.

يقرر مروان الذهاب إلى مصنع السماد بالقليوبية بصحبة زملائه في الجهاز على أنهم لجنة من الدفاع المدنى، من أجل تفتيش المصنع كاجراءات أمن وسلامة، وبعد وصولهم إلى المصنع يخبره أحد المديرين أن المصنع متوقف عن العمل منذ 6 أشهر لنقص المواد الخام والمشكلة في طريقها للحل، ليقرر مروان تفتيش المخزن.

يوجه مروان العديد من الأسئلة للعاملين ومديري المصنع مع استمرار التفتيش، ويحاول مدير المكان التأكد من هوية مروان بأنه من الدفاع المدنى، ليخرج له مروان الكارنيه الخاص بعمله في الدفاع المدنى، ويعود مروان ويخبر أشرف زكى أن المواد الخام المتواجدة بالمصنع ثنائية الاستخدام، ومن الممكن استخدامها في القنابل، وأن هذا المصنع يستخدم فى عمل السلاح وتوصيله إلى سيناء.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 18



الاختيار 3 الحلقة 18