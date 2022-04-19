شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 18.. محمد شاهين يحصل على خدمات آدم منصور لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة آسر ياسين وأحمد داود، انتقال المحامي آدم منصور (أحمد داود) للعمل ضمن فريق المحامي قدري (محمد شاهين) لمدة أسبوع، لينجح آدم في إنهاء صراع بين شركتين على العلامة التجارية، واقترح آدم حل الخلاف من خلال شراء إحداهما للأخرى، وبالتالي تنتهي كل القضايا بينهما، ليثير آدم إعجاب شريف زيدان (مصطفى درويش) شريك فريدة (صبا مبارك) في إدارة المكتب.

وطلب آدم من زين ثابت (آسر ياسين) تحسين علاقته مع قدري وإنهاء الخلافات بينهما، لكن أصر زين على عدم التعامل مع قدري مرة أخرى والتركيز في إحدى القضايا الكبرى التى قد تكون سببًا في إغلاق مكتب المحاماة، ليبدأ آدم في رحلة حل قضية جديدة مع زين.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظى وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.