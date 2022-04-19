شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 18.. ريهام حجاج أمام النيابة بسبب اتهامات زوجها يوسف القيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 18 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، باتصال يوسف "أيمن القيسوني" بـ هدى "عبير صبرى" بعد أن دبر لزوجها خالد "كريم قاسم" فخ برفقة يارا "ريهام حجاج"، ليؤكد لها خيانة زوجها لها مع يارا، وذلك بعد أن قدم بلاغا ضدهما بتهمة ممارسة الفجور، وخطط مع شوقى للاتصال بكليهما ويقول لكل منهما أنه يريد مقابلته فى "الفيلا"، لتتدخل الشرطة الفيلا لتجد يارا وخالد وحدهما، ويتم اصطحابهما لقسم الشرطة.

تفاجأ يارا "ريهام حجاج" فى التحقيقات بتصوير فيديوهات لـ"سعيد" سائق زوجها، فى غرفة نومها تشير إلى وجود علاقة بينهما وكل ذلك بالطبع من تخطيط زوجها يوسف "أيمن القيسونى" بالإضافة إلى فيديوهات لـ"شوقى" محمود حافظ، وتقول فى أقوالها إنها تاركة منزلها منذ وقت طويل ورفعت قضية خلع ضد زوجها الذى يخطط لتشويه سمعتها.

تذهب "أميرة" نانسى صلاح إلى هند "عبير صبرى" لتوقع بينها وبين زوجها خالد "كريم قاسم" عن طريق إيهامها بوجود علاقة بينه وبين يارا "ريهام حجاج" وتستعين بخبر منشور على موقع الخليج 365 بعنوان: "فضيحة لرجل أعمال يتهم زوجته بالزنا.. القبض على زوجة متلبسة مع عشيقها".

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.