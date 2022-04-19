شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 18.. تضارب بين الإخوان حول الطعن على حكم وقف الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الوافدين من الخارج"، بإعلان الرئاسة احترام حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وعدم نيتهم الطعن على الحكم، ولكن في نفس الوقت تتقدم هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم، وهو ما يغضب محمد مرسى الذي يشعر أن ما يحدث هو قرارات متضاربة، وأن الناس ستقول إنه يصدر قرارات ويعود فيها، لاسيما أن هيئة قضايا الدولة مؤسسة حكومية.

المشهد ينتقل إلى سيناء، حيث يتنكر ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة (أحمد السقا) في شخصية سائق تاكسى، وتركب معه إسراء (دنيا المصرى) وتحكى لها عن المكان الذى ذهبت فيه لقائد الخلية التكفيرية أبو منير، وتكشف عن أبرز معالم هذا المكان، ويطلب منها مصطفى تنفيذ ما يطلب منها بالحرف الواحد بدون تفكير لأن ذلك سيكون اختبار ولاء.

يكلف أبو منير، قائد الخلية التكفيرية، إسراء بتسليم شنطة إلى أحد الإخوة، ويؤكد عدم فتح الشنطة تماما مع مراقبتها من قبل رجالها حتى تصل إلى المكان المستهدف، وهو ما توقعه مصطفى خليفة بأن الطلب سيكون للتأكد من محاولة معرفتها ما بداخل الشنطة أم لا، حتى يتأكد من ولائها للخلية والبدء في الاعتماد عليها.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.