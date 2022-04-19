شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى: وقعت فى غرام دراما الصعيد بعد "جزيرة غمام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان طارق لطفى إنه وقع فى غرام دراما الصعيد بعد مسلسل "جزيرة غمام"، مؤكدًا أنه تم اختيار اللهجة السوهاجية لأنها أسهلهم إلا أنها تحتاج إلى تمرين.

وأضاف لطفى خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" اليوم الإثنين، الذى تقدمه الفنانة منى عبد الغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، أن شخصية خلدون الذى يقوم بها فى مسلسل "جزيرة غمام" مختلفة تمامًا عن شخصيته في مسلسل "جبل الحلال"، مؤكدًا أنه يستمتع في أدوار الشر برغم اختلافها عن طبيعته الشخصية.

وتابع لطفى: "واجهنا عدة صعوبات خلال تصوير مسلسل جزيرة غمام منها تقلبات الجو والعواصف الترابية"، كما أنه أصيب بشرخ في الأحبال الصوتية لكي يصل لشخصية خلدون.

"مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.