شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان يطرح أفيش الدورة الـ75 مستوحى من فيلم truman show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مهرجان كان السينمائى أفيش دورته الـ75 والذي يبدأ من الثلاثاء 17 مايو إلى السبت 28 مايو، وهو الأفيش المستوحى من فيلم جيم كاري truman show.





وكشف مهرجان كان السينمائي عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ 75، والتى تضم 18 فيلما من أبرز الإنتاجات السينمائية وهى كالتالى:

Les Amandiers

Holy Spider

Crimes Of The Future

Stars At Noon

Frère Et Soeur

Tori And Lokita

Broker

RMN

Triangle Of Sadness

Showing Up

Decision To Leave

Nostalgia

Tchaikovski’s Wife

Boy From Heaven

Leila’s Brothers

Eo

أما مسابقة جائزة نظرة ما فهي كالتالى:

Les Pires

Burning Days

Metronom

All The People I’ll Never Be

Sick Of Myself

Domingo And The Mist

Plan 75

Beast

Corsage

Butterfly Vision

The Silent Twins

The Stranger

Joyland

Rodeo

Godland

وكشف مهرجان كان السينمائي عن فيلم افتتاح دورته الـ75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدي بعنوان Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلم عن الزومبي بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس و ماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس.