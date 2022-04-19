فن ومشاهير

مهرجان كان يطرح أفيش الدورة الـ75 مستوحى من فيلم truman show

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان يطرح أفيش الدورة الـ75 مستوحى من فيلم truman show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مهرجان كان السينمائى أفيش دورته الـ75 والذي يبدأ من الثلاثاء 17 مايو إلى السبت 28 مايو، وهو الأفيش المستوحى من فيلم جيم كاري truman show.

 


 

 

وكشف مهرجان كان السينمائي عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ 75، والتى تضم 18 فيلما من أبرز الإنتاجات السينمائية وهى كالتالى:

 

 

Les Amandiers

 

Holy Spider

 

Crimes Of The Future

 

Stars At Noon

 

Frère Et Soeur

 

Tori And Lokita

 

 

Broker

 

RMN

 

Triangle Of Sadness

 

Showing Up

 

Decision To Leave

 

Nostalgia

 

Tchaikovski’s Wife

 

Boy From Heaven

 

Leila’s Brothers

 

Eo

 

 

أما مسابقة جائزة نظرة ما فهي كالتالى:

 

Les Pires

 

Burning Days

 

 Metronom

 

All The People I’ll Never Be

 

Sick Of Myself

 

Domingo And The Mist

 

 Plan 75

 

 Beast

 

Corsage

 

 Butterfly Vision

 

The Silent Twins

 

The Stranger

 

 Joyland

 

 Rodeo

 

Godland

 

وكشف مهرجان كان السينمائي عن فيلم افتتاح دورته الـ75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدي بعنوان  Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلم عن الزومبي بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس و ماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا