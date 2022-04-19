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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان يطرح أفيش الدورة الـ75 مستوحى من فيلم truman show والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرح مهرجان كان السينمائى أفيش دورته الـ75 والذي يبدأ من الثلاثاء 17 مايو إلى السبت 28 مايو، وهو الأفيش المستوحى من فيلم جيم كاري truman show.
وكشف مهرجان كان السينمائي عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ 75، والتى تضم 18 فيلما من أبرز الإنتاجات السينمائية وهى كالتالى:
Les Amandiers
Holy Spider
Crimes Of The Future
Stars At Noon
Frère Et Soeur
Tori And Lokita
Broker
RMN
Triangle Of Sadness
Showing Up
Decision To Leave
Nostalgia
Tchaikovski’s Wife
Boy From Heaven
Leila’s Brothers
Eo
أما مسابقة جائزة نظرة ما فهي كالتالى:
Les Pires
Burning Days
Metronom
All The People I’ll Never Be
Sick Of Myself
Domingo And The Mist
Plan 75
Beast
Corsage
Butterfly Vision
The Silent Twins
The Stranger
Joyland
Rodeo
Godland
وكشف مهرجان كان السينمائي عن فيلم افتتاح دورته الـ75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدي بعنوان Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلم عن الزومبي بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس و ماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس.