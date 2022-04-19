شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18: منافس هشام جمال يقتحم شقته ليسرقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر، والتي تذاع يوميا علي قناة الحياة الساعة السادسة والنصف مساء، العديد من الأحداث، حيث لاحظ يوسف " هشام جمال" أن صوت زومبا " شيماء سيف" "متغير"، فسألها عن السبب وقالت إنها قد أكلت "محشي"، وبالفعل فتح بطنها ووجد طبق المحشي كما وجد كفتة أيضا، فأخرج الطعام من بطنها وعاد صوتها كما كان.

سارة " ليلي أحمد زاهر " تتشاجر مع زوجها بسبب أنفها التي تظن أنه قد كبر بسبب الحمل، كما تتشاجر بسبب أنها توحمت على آسر ياسين وأمير كرارة ولم يستجب لها يوسف، وأخذها يوسف لموعد دكتورة النسا وكان سامح المنافس له ينتظره أسفل المنزل ويراقبه، ذهب يوسف للدكتورة والتي نصحته أن يتحمل تقلبات زوجته واشتكت سارة منه الدكتوره بأنه لم يحضر لها آسر ياسين وأمير كرارة.

خطط سامح المنافس ليوسف أن يسرق منزله ويسرق أبحاث الروبوت كي يفوز في المسابقة، وانتظرهم عندما نزلوا من المنزل للذهاب لخطوبة لذيذ "عمرو وهبة" وهدير، وصعد للمنزل هو ومتين، الذي استطاع أن يفتح باب الشقة فوجدوا زومبا موضوعة على الشاحن، فقرر سامح أن يدخل ويسرق أبحاث يوسف ولكن زومبا كانت تسجل كل ما يحدث.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوسف (هشام جمال) بشركة منافسة ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وسارة بحملها في أول حلقة وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل.