عمر سيدو يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنية "بيبي" ويستعد لطرح "عتمة ليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اقتربت أغنية "بيبي" للمطرب السوري عمر سيدو، من تحقيق نصف مليون مشاهدة بعد أقل من اسبوعين على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الاغنية من كلمات والحان عمر سيدو وقد تم تصويرها بمدينة فرنكفورت في ألمانيا قبل شهر رمضان بأسبوع، وتم الاستعانه بعدد من مهندسي الصوت هناك.

وعبر سيدو عن سعادته بردود الأفعال التي حققتها الأغنية خلال عرضها مؤخرًا، لافتًا إلى أنه يسعى دائمًا لتقديم فن يدخل قلوب الشباب العربي عبر نافذة الراب

وأشار "سيدو" أنه يعمل هذه الفترة على تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عتمة ليل"، من المنتظر أن يتم الانتهاء من تسجيلها خلال أيام على أن يتم طرحها في عيد الفطر المبارك، وهي من ألحانه وكلماته لافتًا إلى أن الاغنية ستحمل طابع رومانسي بشكل مختلف .

وتقول كلمات الأغنية: "أنا شفتك بعتمة ليل نجمه بعيدة عم تضوي أنا شفتك بعتمة ليل، إنت والقمر عم تحكي ‎كانت أول مرة بشوف قمر بحاكي قمر كانت عيوني بتقول كرمالا منعشق السهر حافظ تفاصيلك رحله بعيده ماشيلك" .