كلب من فصيلة “شيواوا” يدخل موسوعة غينيس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

حصل الكلب “توبي كيث”، البالغ من العمر 21 عاماً و66 يوماً على رقم قياسي جديد، حسبما ذكرت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، وهو الكلب الأكبر سناً في العالم على قيد الحياة.

ويعيش الكلب توبي في فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية مع مالكته جوزيلا شور، وهو من فصيلة الكلاب المعروفة “شيواوا”.

وعاش توبي معظم حياته مع مالكته جوزيلا، التي تبنته عندما كان صغيراً، قالت جيزيلا: “كنت متطوعة في Peggy Adams Animal Rescue وأخبرني أحد الموظفين عن زوجين مسنين يحاولان تسليم جرو لأنهما لم يعد بإمكانهما الاعتناء به”.

وتعتقد جوزيلا أن مفتاح تقدمه في السن هو الجينات الصحية، والنظام الغذائي الصحي، والأهم من ذلك، المنزل المحب.

وتعد موسوعة غينيس للأرقام القياسية ” Guinness World Records”‏ من الكتب المرجعية التي تصدر سنوياً، وتحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة، الكتاب بنفسه حقق رقماً قياسياً، حيث أنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعاً على الإطلاق، تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955 بواسطة شركة غينيس. وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.