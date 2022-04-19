قتل زوجته واطفاله الثلاثة معتقداً أن “نهاية العالم اقتربت”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

لايزال يعتقد العديد من الاشخاص ام نهاية العالم قريبة وتبقى هذه الافكار تراودهم لجعلهم يقمون بأمور غريبة، وفي واقعة تقشعر لها الأبدان قتل رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية زوجته وأطفاله الثلاثة وكلبهم، وأمضى أسابيع مع جثثهم المتحللة في جريمة مروعة وغريبة.

وحكمت محكمة كيسيمي على أنتوني جون تود 46 عاماً بالسجن المؤبد بأربع تهم قتل بالعمد، حيث كانت الضحايا زوجته ميغان “46 عاماً”، وأطفاله زوي “4 أعوام”، وتايلر “11 عاماً”، وألكسندر “13 عاماً”، وتهمة الاعتداء على الحيوان لقتله الكلب بريزي، بحسب موقع “أستراليا بالعربي”.

يقول تود إن زوجته شاركته فكرة القتل الجماعي، وأن على العائلة الموت معاً لينتقلوا إلى العالم الآخر معاً معتقداً أن “نهاية العالم اقتربت”، واستبعدت المحكمة عقوبة الإعدام وحكمت بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط.

وقالت القاضية موجهة كلامها للأب خلال المحكمة “أنتوني جون تود، أنت مدمّر للعالم”، وتعتقد السلطات أن الجريمة حدثت في ديسمبر الماضي وأن المجرم عاش مع تلك الجثث طول هذه الفترة، ولم يقبل تود بالتهم الموجهة له وأصرّ على أنه برئ.