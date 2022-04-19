شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 18.. ابن عم شريف سلامة يسلط بلطجية عليه ويسرق فلوس نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، ذهاب "فاتن" نيللى كريم إلى طليقها "سيف" شريف سلامة بعد معرفتها بسرقته شنطة "المليون جنيه"، ولكنها فشلت فى استعادة الشنطة منه.

ذهبت "فاتن" إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الشنطة، ولكنها تلقت مكالمة هاتفية قبل دخولها من السيدة المجهولة التى أعطتها شنطة "المليون جنيه"، واخبرتها بأنهم يعلمون كل شىء ويعلمون بأن طليقها سرق الشنطة وأنهم لا تفرق معهم إن كانت الشنطة مع من فيهما وأنه ما يريدونه سيتم تنفيذه.

انتقل المشهد الى "سيف" أثناء قيامه بعد "المليون جنيه" وتفاجئ بدخول بعض البلطجية وحصلوا منه على الشنطة، وكشف المشهد أن ابن عمه الذى يجسده الفنان أحمد طلعت هو من وراء هؤلاء البلطجية.

واختتمت الحلقة بذهاب إحدى السيدات المطلقات إلى "فاتن" لعمل توكيل لها فى قضية الطعن على قانون الأحوال الشخصية.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.