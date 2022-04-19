شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى الحلقة 18.. جونى يحاول بيع قطعة أرض لشراء فلورز بـ 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوى 6، بمحاولة شراء جونى "أحمد مكى" فلورز لزيادة المتابعين على حسابه، ويذهب للمعلم "أحمد بسيونى” المتخصص فى زيادة المتابعين على السوشيال ميديا، ويقابل جونى البلوجر محمد مولى ويتحدث معه على زيادة المتابعين ويبلغه أن كله بدأ بشراء متابعين، والمعلم يبلغ جونى أنه يريد مبلغ 200 ألف جنية مقابل أن يزيد حسابه إلى 2 مليون متابع.

ثم يذهب جونى إلى الكبير ويبلغه أنه يريد بيع قطعة أرض من أجل شراء متابعين ليغضب الكبير و يقطع عنه الإنترنت لمده أسبوع بعد إدمانه الجلوس عليه، ليخرج جونى من غرفته وكأنه مدمن بسبب عدم الجلوس على الإنترنت، ويحاول الحصول على الكابل وفى الخلفية تشتغل أغنية "قطر الحياة".

ويجلس جونى يقرأ كتابا ويذهب إليه هجرس "محمد سلام" ويعتذر له بعد المنافسة والخلافات على فيديوهات التيك توك بينهما وأنه يريده أن يعودوا أصدقاء وينسوا ما حدث، ليرد عليه جونى قائلا: السوشيال ميديا طلعت أسوأ ما فينا والكل بيدور على فضايح البعض عشان ينزلها"، ثم يبلغ هجرس جونى أن حسابه وصل إلى 3 ملايين متابع و يريده أن يضموا حساباتهم على بعض و بالفعل نفذوا فيديوهات سويا.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.