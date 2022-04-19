شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 18.. شريف سلامة يسرق شنطة المليون جنيه من نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بصدمة "فاتن" نيللى كريم بعد اختفاء شنطة "المليون جنيه" وذهب الشيخ "يحيى" محمد الشرنوبى لـ "ميسون" هالة صدقى، فى الكنيسة ليخبرها بالمشكلة التى تمر بها "فاتن".

ذهب "شفيع" محمد التاجى إلى "فاتن" فى منزلها، وأخبرها بأنه قام بتركيب كاميرا مراقبة عند مدخل العمارة بعد هجوم طليقها "سيف" عليها المرة السابقة، واكتشفوا من الكاميرات بأن هو من قام بسرقة الشنطة.

ذهب المحامى "شكيب" محمد ثروت إلى المحكمة لتقديم مذكرة بالطعن على قانون الأحوال الشخصية، وتغيبت "فاتن" عن الحضور بسبب المشكلة التى تمر بها بعد سرقة شنطة الفلوس.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.