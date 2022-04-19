أول صورة عائلية لمذيعة MBC 3 وكراش الطفولة “عزة زعرور” مع زوجها وطفلهما شمس.. شاهدوا كيف تبدو؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 08:56 مساءً - اختارت الممثلة عزة زعرور أن تعلن عن ولادتها لطفلها الأول من خلال نشرها لصورة عائلية من على سرير المستشفى جمعتها بزوجها نور ياسين وطفلهما في صورة عائلية معبرة.

وعلّقت عزة على الصورة “شمس حبيب ماما وبابا نوَّر حياتنا، قلبنا مش واسع الفرحة وما مصدقين وإحنا نكتشف الحياة من جديد معك”.

وأيضًا قام بانشاء حساب للطفل على «إنستجرام» وأصبح يتابعه أكثر من 80 ألف متابع في أقل من يومين، وتم التعريف عنه بأنه “بيبي شمس ضيف جديد على الحياة” وستتولى كل من عزة وزوجها إدارة حسابه على انستغرام، الا انه لغاية الآن لم يتم مشاركة أي بوست على الحساب.

وكانت عزة علّقت منذ أسبوعين على صورة شاركتها وهي لازالت حامل على «إنستجرام» خلال تواجدها في المستشفى قائلة “تأخرت عليكم بالمعايدة السنة..كل عام وإنتو بخير يا حبايبي..وان شالله ينعاد عليكم بالخير والصحة.. شكراً من القلب على حبكم وتهانيكم وأمنياتكم .. رمضان السنة عنا غير.. بنحتفل فيه بقدوم أحلى هدية..بيبي شمس ..بعدنا بالمستشفى.. بس أول ما نطلع برجعلكم بيومياتي وتفاعلنا”.

من هي عزة زعرور؟

عزة زعرور هي ناشطة ومدونة اجتماعية تجمل الجنسية الفلسطينية وهي في الأساس كانت تعمل إعلامية ومقدمة برامج تلفزيونية من خلال شاشة القناة الفضائية Mbc3 ولكنها انقطعت عن هذا العمل منذ فترة طويلة بسبب اهتماماتها بصناعة المحتوى عبر حساباتها الرسمية وقناتها على منصة يوتيوب تحديدًا بعد استقرارها في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجدير بالذكر أنها تمتلك عدد ضخم من المتابعين والجماهير الذي يهتمون بمتابعة كل جديد تقوم بطرحه بشكل دائم.

عزة زعرور الناشطة والمدونة الاجتماعية هو 33 عامًا وذلك في عام 2022 م حيث ولدت في يوم 26 من شهر فبراير لعام 1989 م في مدينة جنين التابعة لدولة فلسطين العربية، الجدير بالذكر أنها لم تستقر بها كثيرًا حيث غادرت الدولة كاملة واتجهت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدًا في دبي لتقطن بها وذلك بسبب أعمالها حيث كانت تعمل إعلامية ومقدمة برامج في قناة الأطفال.

تزوجت زعرور مرتين حيث كانت الزيجة الأولى من العازف العراقي أحمد شما والتي لم تستمر طويلًا فقد تزوجا منذ عام 2012 م وأعلنا انفصالهما في عام 2019 م، ومن ثم تزوجت بعدها بعدة سنوات من مصمم الغرافيك السوري نور ياسين وذلك في عام 2020 م والتي قالت عنه أنها تعيش معه أسعد أيام حياتها

تهتمّ المذيعة الشهيرة عزة زعرور بالتفاعل والتواصل مع الجمهور والمتابعين لها من خلال حسابها الخاص والموثق على منصة انستقرام والتي تمتلك عليه عدد 5 ملايين متابع فتقوم بنشر العديد من الصور الحديثة لها بشكل مستمر“.

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