شكرا لقرائتكم خبر عن زيزي عادل .. 7 معلومات عن المطربة بعد إعلان اعتزالها الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت أمس الإثنين المطربة زيزى عادل جمهورها بخبر اعتزالها الغناء، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت من خلاله: "أنا النهاردة طالعة أقول خبر مهم أخدته في حياتى وهو قرار اعتزالى".

ونرصد عدد من المعلومات عن المطربة زيزي عادل بعد قرار اعتزالها الغناء :

1 - كانت بدايتها الفنية مع برنامج المسابقات "ستار أكاديمي 2" عام 2004

2 - أصدرت أول ألبوماتها بعنوان "واحدة طيبة" عام 2007 مع روتانا



زيزي عادل

3 - أصدرت ألبومها الثاني "وعد عليا" عام 2009

4 - قدمت عددا من الكليبات المصورة التى نالت اعجاب الكثيرين منها "حب مش محسوب عليا"، "وعد عليا"، و"واحدة تانية" التي حققت نجاحا كبيرا وهي من ألحان تامر عاشور.

5 - قامت بتلحين عدد من أغانيها بنفسها.

6 - قدمت عددا من الاغانى الشهيرة في مشوارها الغنائى منها أغنية "الرجالة" عام 2019، وقدمت عدة اغانى من تلحينها

زيزي عادل تعلن اعتزالها الغناء

وكانت الفنانة زيزى عادل قد أعلنت اعتزال مهنة الغناء بعد التفكير في الأمر ودعم من بعض الأشخاص القريبين منها، حيث نشرت زيزى عادل فيديو عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، قالت خلاله: "أنا النهاردة طالعة أقول خبر مهم أخدته في حياتى وهو قرار اعتزالى".

وأضافت زيزى عادل: "قررت أسيب مهنة المطربة، والقرار أنا مخدتهوش امبارح أنا وخداه من فترة كبيرة جدا، بس يمكن مطلعتش قلت وقتها لأنى كنت حابة أتكلم مع نفسى ومع الناس القريبة أوى".

وتابعت: "الناس القريبة منى عارفين نفسهم ولما قلتلهم على القرار شجعونى ودعمونى كمان، ويمكن قرار الاعتزال ده بيبعدنى عن أكتر مغريات الحياة وهى الشهرة والأضواء".

واستطردت: "أنا ببعد عن الفن عشان بقرب من ربنا، والفترة اللى فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت ان القرآن بيقولى إنى لازم أكون ست ملتزمة، وبحاول على قد ما بقدر أكون ملتزمة وهتستغربوا شوية انى طالعة بشعرى ومش محجبة، ويمكن ده لأنى لسه ربنا لم ينعم عليا بالحجاب، وبدعى ربنا يتممها عليا، وكل حاجة بتيجى خطوة خطوة ومفيش حاجة بتيجى مرة واحدة".



زيزي عادل تعتزل الغناء



وأشارت إلى أن الفن مصدر دخلها قائلة: "أنا عاوزة أقول كمان الفن هو مصدر دخلى ورزقى، وأنا بسيب حاجة بعيش منها وسيبتها وعارفة إن ربنا هيرزقنى، وأنا راضية جدا عن قرارى ومبسوطة جدا بيه وحابة اللى جاى جدا وحاسة إن حياتى اختلفت تماما".

وأضافت: "يمكن لما أخدت القرار تعرضت لمواقف واللى تسمى اختبار من ربنا وكان اختبار صعب والإنسان ضعيف، لأن جالى عرض مجاليش وأنا بمارس مهنة الغناء، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرت أرفض من دعم من ناس حواليا".

زيزي عادل: أنا مش عاوزة أدخل في حتة إن الفن حلال والفن حرام

وتابعت: "أنا مش عاوزة أدخل في حتة إن الفن حلال والفن حرام، عشان مبقاش طالعة إنى داعية أنا طالعة بتكلم عن نفسى، وإنى بطلت أغنى ودينى بيقولى كده وكل واحد حر في حياته".

واختتمت حديثها: "أنا حابة أموت وربنا راضى عنى ويمكن دى حاجة كلنا بنتمناها، فأنا مش عارفة هاموت امتى ولكن كل اللى عوزاه أكون مستعدة لمقابلة ربنا وأقابله وأنا راضية عن نفسى وحياتى وأفعالى، والحمد لله ربنا كرمنى والتزمت، وربنا يكرم التزم اكتر وادعولى ان ربنا يثبتنى على اللى انا فيه".