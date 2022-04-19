شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى باتشان وجيفارا بابلو يطرحان أغنية "رمضان كريم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشعبى حمدى باتشان كليب يحمل إسم "رمضان كريم" على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " بمشاركة مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو، وشارك أيضأ فى الغناء المطربة انجى عصام، وميدو راشد، وهى من كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع ميدو راشد .

وتقول كلمات الأغنية :

الله يديمها نعمه ويحفظها م الزوال رمضان دايما يجمعنا ونكون للخير مثال، بالحب احنا اتلمينا صومنا وكمان صلينا يارب ممدوده ايدينا اغنينا بالحلال، اهلا رمضان وحوي يا وحوي بلغات العالم والنحوي بنقولها باعلى صوت فينا اهلا رمضان دى بلاد العالم ناطرينك فيه كذا مليار منتظرينك اعمارهم محسوبه بسنينك مرحب رمضان، هل هلاله هله .. شهر الخير تجلى محلى ايامه والله ..رمضان كريم، تراويحه بتنادينا .. والثواب عظيم وقت الانتظار ..صوت مدفع الفطار والضحك والهزار ..دول نعمه م النعيم، اللهم بارك .. واحفظنا م المهالك واكتبها للى شارك.. الجنه يا رحيم.

من ناحية أخرى طرح المطرب الشعبى حمدي باتشان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان " يا ليل يا أبو الليالي" كلمات وليد رياض، ألحان تانر حجاج ، توزيع أشرف البرنس، ميكس وماستر محمد جودة.

ويستعد مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو لطرح أحدث كليباته فى الفترة القادمة وتقديم نوع جديد فى الموسيقى واختياره الكلمات بدقة .