شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تحيى حفلاً غنائيًا فى الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن الليالى العربية والإسلامية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر خلال شهر رمضان المعظم يقام على المسرح الصغير في التاسعة اليوم الثلاثاء سهرة فنية تقام بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة وتتضمن ملامح من الفنون المحلية للدولة الأسيوية إلى جانب عدد من الأعمال الروحانية منها سلامات يا وطن ، هم سوبكا ، زيند أباد ، مديح من جامعة الأزهر ، يا نبي السلام عليك ، قصيدة البردة ، العويس بالإضافة الى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية.





وفى التاسعة والنصف مساء يشهد المسرح المكشوف حفلا لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار وبمشاركة عازف الكمان الدكتور محمد السيد ويتضمن نخبة مختارة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقى موكب النور ، ساكن في حي السيدة ، عمري ما دقت ، أشكي لمين ، إمتى الزمان ، من حبي فيك ، رايداك ، يا وحشني رد عليا ، الهي ما أعظمك ، وجهك مشرق ، يا عشاق النبي ، سلم علي ، لاموني الناس ، يا دلالي ، على قد الشوق ، عطشان يا اسمراني ، خايف أقول ، كل ده كان ليه ، يا محمد ..اداء السيد رزق ، مريم هاني ، عمر حمدي ، حبيبة حاتم، محمد فودة ، يحيى عراقي ، نيللي زيدان ، مصطفى عبد الناصر ، أمل ، فرح ، كريستينا، فتحي ناصر ، نادين العمروسي ، أحمد عبد العزيز ، أسماء الدسوقي ، محمد حربي ، حسين محب، سهيلة بهجت.