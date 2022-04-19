شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف فواخرجى وعباس أبو الحسن يشيدان بمسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عدد من الفنانين آراءهم فى مسلسل "جزيرة غمام" الذى يعرض حاليا والذى حقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدى والجماهيرى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، ومى عز الدين، وفتحى عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولى، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغنى، وهاجر الشرنوبى، وميار الغيطى، ودينا أحمد وعدد من الفنانين، مع ظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

الفنان عباس أبو الحسن قال عن المسلسل عبر حسابه على فيس بوك: "جزيرة غمام عمل ملحمى فريد يدور فى عالم خيالى شبه أسطورى ومصدق جدا.. اكتمال لعناصر الدراما بامتياز فى شتى المناحى.. نص رفيع ملىء بقيم ونوازع إنسانية منسوجة بصدق وحرفية وشخصيات عظيمة وكاستينج خرافى.. واخراجا وتصويرا وملابس وموسيقى.. أما الحوار فمش عارف أوصفه إلا أنه أحد الحالات النادرة لتجليات وحي الكتابة.. هو ربما أفضل مسلسل فى وجهة نظرى ظهر فى آخر عقدين.. يثبت أنه ما زال هناك كتاب يحترمون ملكة الكتابة وأنفسهم أولًا وأن الجيد هو ما باق أما الهجص الرخيص فإلى مزبلة التاريخ.. تحية مهولة لعبد الرحيم كمال"



عباس أبو الحسن

من جانبها قالت الفنانة سلاف فواخرجي عن المسلسل عبر حسابها على "فيس بوك"، "شكرا على هذه التحفة الفنية بكل ما فيها ومن فيها من الألف إلى الياء شكرا عبد الرحيم كمال"



سولاف فواخرجى

النجمة مى عز الدين حققت نجاحا كبيرا بشخصية العايقة التى تجسدها فى مسلسل "جزيرة غمام" المعروض حالياً في شهر رمضان الجارى، حيث تفاعل الجمهور مع الشخصية على صفحات السوشيال ميديا بعد انتشارها بشكل واسع، وقاموا بتقليد اللوك الخاص بها سواء من ملابسها أو حركاتها وكذلك تسريحة شعرها والرسومات الموجودة على وجهها.

مسلسل "جزيرة غمام" من بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ميار الغيطى، اسلام حافظ، عايدة فهمى، ضياء عبد الخالق، هاجر الشرنوبى، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، مونيكا ألفونس، وصيف الشرف عبد الغزيز مخيون، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.