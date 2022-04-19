شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "راجعين يا هوى" لـ خالد النبوى ينتهون من تصوير المسلسل الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد سلامة لـ"الخليج 365" إنه سينتهى من تصوير مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى ونور اللبنانية، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، حيث يتبقى له عدة مشاهد متفرقة، وتجمع المشاهد أغلب نجوم المسلسل.

وأضاف سلامة، أنه سعيد للغاية بردود الأفعال الإيجابية على المسلسل، التي تلقاها من الجمهور والنقاد، خاصة أن المسلسل به روح الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، مما اضفى روح بسيطة وملهمة للسيناريو، كما أشاد سلامة بأداء الممثلين الذين جعلوا العمل مادة نقدية إيجابية لكل من شاهده.

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.