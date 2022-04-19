قبل زيزي.. حكايات حلا وجيهان ومديحة مع اعتزال الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

فاجأت الفنانة زيزي عادل، خلال الساعات الماضية الجمهور باعتزالها الفن من أجل التقرب إلى الله، على حد وصفها، لتنضم إلى قائمة الفنانين والنجوم الذين اعتزلوا الفن والتمثيل لاعتقادهم بحرمانيته، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأسماء:

زيزي عادل

أعلنت الفنانة زيزي عادل، اعتزالها التمثيل من خلال فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وقالت: "طالعة أقول خبر مهم في حياتي وأحلى خبر عني، وهو اعتزالي الفن، والقرار واخداه منذ فترة كبيرة جدًا، لأني حابة أتكلم مع نفسي والقريبين مني في الموضوع ده، وبيشجعوني جدًا أعمله، وببعد عن أكتر حاجة مغرية في الدنيا وهي الشهرة، وحابة أموت وربنا راضي عني".

حنان ترك

حنان ترك أعلنت اعتزالها التمثيل ببرنامج "أنا والعسل"، إذ وجه المذيع نيشان وقتها سؤالا إليها، قائلا: هل حجاب حنان يتعارض مع الدين؟، لترد: "اتخذت قرار الاعتزال مع ارتدائي للحجاب".

حلا شيحة

تبرأت الفنانة حلا شيحة من فيلمها "مش أنا" الذي تعاونت فيه مع الفنان تامر حسني، وأعربت بعد عرضه عن استيائها من بعض المشاهد الرومانسية التي قدمتها معه ومنها مشاهد الأحضان، وظهرت مرتدية الحجاب عقب زواجها من معز مسعد، وخرج النقيب أشرف زكي عن صمته مؤخرا معربا عن الاستياء من تصريحاتها حو الاستياء من الفن وقال:" أنا علطت في عودتها للفن".

آدهم نابلسي

ابتعد الفنان أدهم نابلسي عن الفن، من خلال فيديو له عبر حسابه على "يوتيوب"، قال فيه: "أريد أن أعلن لكم خبرًا بالنسبة لي سعيد جدًا، وهو اعتزالي الفن، وكل من يعرفني جيدًا، لم يتفاجأ من هذا القرار.. الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، أن نرضي الله، وكثير من الناس غافلون عنه وأنا كنت واحدًا منهم، لكن الحمد لله ربنا كرمني واعتزلت الفن".

جيهان نصر

الفنانة جيهان نصر، أعلنت اعتزال الفن منذ عدة سنوات، بعد زواجها بشخص طالبها بالابتعاد عن الفن،وبالفعل نفذت طلبه وارتدت الحجاب، وابتعدت تمامًا عن التمثيل.

مديحة كامل

أعلنت الفنانة مديحة كامل، اعتزال الفن عام 1992، وارتدت الحجاب قبل وفاتها، ووضعت فريق عمل "بوابة إبليس" في مأزق، بعد أن قررت عدم تصوير باقي مشاهدها بالعمل، وتحمل كافة النتائج عن هذا القرار، ليضطر المخرج للاستعانة بدبليرة لتقديم هذا العمل.

وقالت حول اعتزالها، إنها رأت في منامها شخصًا يُعطيها رداءً أبيض فضفاض، لكي ترتديه، هامسًا إليها (آن الأوان يا مديحة)، لتعلن بعدها اعتزالها الفن.

كما اعتزلت النجمة هالة فؤاد التمثيل في قمة نجوميتها، وابتعدت الفنانة أثار الحكيم لفترة طويلة عن الفن إلى أن أعلنت الاعتزال، وطالب النجم حسين صدقي حرق أعماله بعد إعلان إعتزاله