5 نصائح لتجنب العصبية عند الأطفال.. ابرزها التجاهل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

يعد أمراً مهماً أن تدرك الأمهات والآباء أسباب العصبية الزائدة لدى أبنائهم، مثل الأمراض الذهانية واضطرابات السلوك أو الصرع وغيرها، وتتمثل أولى الخطوات الوقائية في الكف عن عتاب الطفل ولومِه، مع مساعدته في التخلص من غضبه المفرط.

وهناك بعض النصائح لتجنب العصبية عند الأطفال منها:

1- معرفة الدافع وراء السلوك:

أسباب العصبية تختلف من طفل لآخر فهناك أطفال يتعلمون العصبية من خلال تقليد الآخرين ولذلك يجب على الآباء أن يكونوا نموذج محاكاة إيجابي لأبنائهم ويتجنبوا سلوك العصبية والغضب أمام الأبناء، بالإضافة لوجود الدافع الوراثي لسلوك العصبية لدى الطفل ولكن تبقى البيئة المحيطة بالطفل هي مصدر التعلم الأساسي واكتساب السلوك لدى الطفل.

2- التدليل الزائد:

يفقد الطفل ثقته بنفسه فيجعله غير قادر على تحمل المسؤولية، فيلجأ للعصبية والغضب غير المبرر كمحاولة للفت الانتباه وكذلك القسوة في التربية وقمع حرية الطفل في التعبير عن غضبه مثل قول بعض الآباء: “أنت رجل لا تبكي فذلك يكبت مشاعر الطفل ويصيبه بالاكتئاب وعدم القدرة على التعبير عن ذاته”.

3- الملاحظة الإيجابية:

من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الآباء هو التركيز على السلوك السلبي وبسبب حصول الطفل على الانتباه منهم فذلك يجعله يكرر السلوك السلبي، وبالتالي يجب على الآباء التركيز على السلوك الإيجابي ودعمه لديهم حتى يتكرر في تعاملاتهم اليومية.

4- التجاهل:

الطفل بطبيعته يتميز بالذكاء والرغبة في الاستقلال وبالتالي قد يلجأ للعصبية كنوع من لفت الانتباه وهنا يجب على الآباء تجاهل عصبية الطفل ولا يستجيبون لها مع التأكد أنه لن يؤذى نفسه.

5- العقاب الإيجابي:

احرصي على اختيار العقاب الذي يتوافق مع عمر الطفل وتصرفاته وبالتالي الابتعاد عن الضرب والتوبيخ واللوم المستمر بحيث يتم استبدالهم بالحرمان من مشاهدة فيديو ترفيهي أو الحرمان من لعبة معينه فقدر الإمكان يمكن أن يكون العقاب شىء يستفيد منه الطفل ولا يعود عليه بالسلب.