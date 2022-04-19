نجمة ستار اكاديمي تعلن اعتزالها.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 6:27 مساءً

لا يزال برنامج ستار اكاديمي محفوراً في ذاكرتنا الى يومنا هذا، ومع مرور الزمن حصد هذا البرنامج النسبة الاكبر من المشاهدات بسبب الحياة اليومية التي يعيشها المشاهد مع طلاب الاكاديمية، بحيث تبقى اول ثلاثة مواسم هي الاكثر شعبية بسبب فكرته العصرية بالمساكنة والحياة المشتركة المليئة بالتطورات اليومية.

في الايام القليلة الماضية تصدرت زيزي عادل وهي احد مشتركين البرنامج، تريند موقع البحث “غوغل” وذلك عقب إعلان اعتزالها للغناء، حيث نشرت زيزي مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وقالت زيزي في الفيديو: “أنا طالعة أقول خبر مهم جدا، ويمكن يكون أهم خبر أخدته في حياتي، هو قرار الاعتزال، قررت أسيب المهنة اللي أنا بشتغلها”.

يذكر أن زيزي عادل من مواليد 26 أكتوبر 1987، بدأت حياتها المهنية عقب تخرجها من معهد الموسيقى العربية، تعلمت على آلتي البيانو والقانون خلال دراستها بمعهد الموسيقى العربية.

كما كانت بدايتها الفنية مع برنامج المسابقات “ستار أكاديمي 2” عام 2004، وانضمت إلى شركة “روتانا” وأصدرت أول ألبوماتها بعنوان “واحدة طيبة” عام 2007، كما أصدرت ألبومها الثاني “وعد عليا” عام 2009.