فيديو مروّع.. شابة تُصاب بالدوار وتسقط تحت قطار في الأرجنتين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 5:57 مساءً

عرضت قنوات أرجنتينية مقطع فيديو مروّعًا يُظهر امرأة تتعرض للدوار وتقع تحت قطار متحرك.

بعد الحادثة المروّعة، عبّرت الشابة عن مشاعرها أمس، ووصفت شعورها بأنها ولدت من جديد بعد نجاتها من الحادثة التي كادت تودي بحياتها.

ويظهر الفيديو مجموعة من الاشخاص في محطة القطار وهم في حالة صدمة، حيث توقعوا الاسوأ بعدما فقدت الشابة توازنها واختفت تحت القطار الذي وصل الى محطة “غونزاليز كاتان” في ضواحي العاصمة الارجنتينية بوينوس أيرس.

وشوهد عدد من الأشخاص في الفيديو، من بينهم رجل وضع يديه على رأسه بسبب صدمته مما شاهده.

وأُنقذت الفتاة على الفور، فيما أحيطت بعشرات الاشخاص الذين تجمعوا كي يطمئنوا الى حالتها، قبل ان يساعدوها على الجلوس ووضعها على كرسي متحرك لتنقل بعدها الى المستشفى عبر فريق اسعاف.

وعن أسباب الدوار، أبلغت الفتاة التي تدعى كانديلا قناة تلفزيونية في أرجنتين أنها واجهت انخفاضا مفاجئا بضغط الدم ما أدى الى فقدانها الوعي.

وقالت: “حاولت ان اطلب مساعدة الشخص الذي كان أمامي، لكن لا اتذكر اي شيء آخر، حتى اللحظة التي سقطت فيها تحت القطار. لا اعلم كيف لا ازال على قيد الحياة”.

وقال أحد الشهود: “الفتاة ولدت من جديد. انها معجزة. كنّا ننتظر القطار وفجأة سقطت تحته”.