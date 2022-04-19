سمية الألفي: فوجئت ببنت أخويا بتمثل في مسلسل “أحلام سعيدة”.. ممثلة موهوبة نُسخة من عمتها – تعرّفوا عليها بالصور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة القديرة سمية الألفي أنها فوجئت بمشاركة ابنة شقيقها في مسلسل “أحلام سعيدة” للفنانة يسرا.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة اليوم” من تقديم مروة صبري عبر قناة “القاهرة اليوم” عبّرت سمية الألفي عن سعادتها بمشاركة “سمية الألفي” الصغيرة في المسلسل وتحقيق حلمها.

وقالت سمية الألفي: اتفاجئت هي لم تخبرني أنها تشارك في المسلسل، ونحن في أول يوم رمضان نتجمع سويًا وكنا نشاهد التليفزيون وفوجئت بها، هي ابنتي وهي الفتاة الوحيدة في العائلة بين أولاد أشقائي.

الممثلة الشابة سمية الألفي

وأضافت: سعدت كثيرا بها وجهها جميل أمام الكاميرا وصادقة ودخلت قلبي كممثلة، لم أتخيل أنها شاطرة وموهوبة، هي دائما تتحدث معي عن حلمها بالتمثيل وفاجأتني أنها بدأت تحقيق هذا الحلم.

الممثلة الشابة سمية الألفي في مشهد من أحلام سعيدة

وعن نصيحتها لها: أهم ميزة في الممثل أن يكون له حضور وهي حققت هذا، ونصيحتي لها هو الصدق أن تقدم كل مشهد ليخرج من قلبها وعقلها وتكون صادقة مع نفسها ومع الدور الذي تؤديه.

سمية الألفي: حققت حلمي بالمشاركة في أحلام سعيدة

من جهتها، أعربت الفنانة الشابة سمية الألفي ابنة شقيق الفنانة الكبيرة سمية الألفي، عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها حول دورها في مسلسل “أحلام السعيدة” الذي تشارك به خلال الموسم الرمضاني، حيث تجسد شخصية “فوزية” والدة “ديدي هانم” يسرا.

وأضافت، “حلمي تحقق بالعمل في مسلسل “أحلام سعيدة” مع يسرا، حيث تم ترشيحي للعمل من قبل المخرج عمرو عرفة، وهو الأمر الذي حمسني للتركيز على الشخصية لأثبت له انني علي قدر الثقة، بجانب ان هذا الدور يعد بالنسبة لي فرصة كبيرة لابد من اغتنامها”.

وأكملت، “كان تحدي كبير أن أكون وسط كل هؤلاء النجوم، وتقديم شخصية والدة يسرا، وساعدني علي تقديم الدور توجيهات المخرج عمرو عرفه، و سيناريو و حوار هالة خليل الذي جعلني أشعر بكل كلمة أقولها”.

وأشارت إلى أنها طوال عمرها وهي متأثرة بالنجمة يسرا، خاصة دورها في فيلم “اسكندرية كمان و كمان” بشخصية (نادية) و دور (امل) في فيلم “حدوتة مصرية” كانا من أهم الأدوار المؤثرة في حياتها.

ويعرض مسلسل “أحلام سعيدة” للفنانة يسرا الساعة 8:25 مساء، ويعاد في الخامسة والنصف صباحا و10:50 صباحا على شاشة “On”.

سمية الألفي هي ابنة شقيق الفنانة سمية الألفي، ودرست تمثيل و اخراج و فنون بصرية في الجامعة الامريكية، كما درست الفلسفة وعلم النفس، اسند اليها اول بطولة لها في فيلم “ورد” اثناء دراستها في الجامعة، وشاركت في مسلسل “الحب فرصة اخيرة”، و “لدينا أقوال اخري”.

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