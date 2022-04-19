ليلى غفران : ” حصل معايا جلطة في المخ سببت لي شلل كامل “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 06:50 مساءً - استضافت الإعلامية ” ياسمين عز ” الفنانة المغربية ” ليلى غفران ” في برنامجها (كلام الناس) المذاع عبر قناة MBC مصر في حلقة يوم أمس الإثنين .

وخلال اللقاء كشفت ليلى غفران عن أسباب ابتعادها عن الوسط الفني في السنوات الماضية والتي ترجع إلى مرورها بظروف صحية صعبة .

فقالت : ” حصل معايا جلطة في المخ وسببت لي شلل كامل وعانيت كتير .. وكنت في غيبوبة وحسيت إن ربنا اللي صحاني وبيقولي قومي بقى خلاص كفاية كده .. يالا كملي المسيرة بتاعتك ” .

وتابعت ليلى عغران متحدثة عن سبب تعرضها للجلطة : ” هي جات من أكتر من حاجة صعبة في حياتي وتراكمات كبيرة جدا جوا وأنا من الناس اللي مبعرفش أغضب ومبعرفش أطلع اللي جوايا ” .

وأضافت : ” دايما أكتم وأسامح، فتراكمات تراكمات لدرجة إن مرة واحدة حصل عندي غيبوبة فجأة ودخلت المستشفى واتحجزت .. مبقتش أعرف ولا أقوم ولا أتحرك ولا أي حاجة خلاص ” .

وأكملت الفنانة المغربية : ” كنت بتعالج من الجلطة وبقيت حاسة كأني طفلة في الكلام وبيتهيألي حاجات كتير من كمية الأدوية اللي كنت باخدها، وبقيت بشوف حاجات غريبة ” .