كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 06:50 مساءً - حرصت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” على تقديم التهاني والمباركات ل ” زينب الموسوي ” طليقة الفنان الكويتي ” شهاب جوهر ” بعد إعلانها عقد قرآنها على شخص يدعى ” عبد الله العمر ” أمس الإثنين .
فنشرت هيا الشعيبي مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات ظهرت به من داخل سيارتها وقالت معربة عن سعادتها بهذا الخبر : ” ونقول حق زوزو مبروك الزواج الحلو ” .
وتابعت : ” حق الحلوة زينب الجميلة بأخلاقها والجميلة بكل شئ .. وأخلاق عالية وجمال وأدب وكل شئ .. أحبك زينب .. حبيبتي حبيبتي، هذا الزواج ” .
فيما أشار عدد من المتابعون إلى أن هيا الشعيبي تعمدت بهذا الفيديو استفزاز وإغاظة مواطنتها الفنانة ” إلهام الفضالة ” على خلفية الأزمة المتصاعدة بينهما منذ إعلان زواج الأخيرة من شهاب جوهر .
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق هيا الشعيبي على عقد قرآن ” زينب الموسوي ” طليقة شهاب جوهر .. هل تستفز إلهام الفضالة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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