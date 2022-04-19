تعليق هيا الشعيبي على عقد قرآن ” زينب الموسوي ” طليقة شهاب جوهر .. هل تستفز إلهام الفضالة ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 06:50 مساءً - حرصت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” على تقديم التهاني والمباركات ل ” زينب الموسوي ” طليقة الفنان الكويتي ” شهاب جوهر ” بعد إعلانها عقد قرآنها على شخص يدعى ” عبد الله العمر ” أمس الإثنين .

فنشرت هيا الشعيبي مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات ظهرت به من داخل سيارتها وقالت معربة عن سعادتها بهذا الخبر : ” ونقول حق زوزو مبروك الزواج الحلو ” .

وتابعت : ” حق الحلوة زينب الجميلة بأخلاقها والجميلة بكل شئ .. وأخلاق عالية وجمال وأدب وكل شئ .. أحبك زينب .. حبيبتي حبيبتي، هذا الزواج ” .

فيما أشار عدد من المتابعون إلى أن هيا الشعيبي تعمدت بهذا الفيديو استفزاز وإغاظة مواطنتها الفنانة ” إلهام الفضالة ” على خلفية الأزمة المتصاعدة بينهما منذ إعلان زواج الأخيرة من شهاب جوهر .