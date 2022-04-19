شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل تشارك فى الحلقات الأخيرة من مسلسل "المشوار" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة ثراء جبيل في الحلقات الأخيرة من مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان والذى يعرض في شهر رمضان الجارى حصرياً على قناة dmc، حيث تواصل ثراء تصوير مشاهدها في أحداث العمل حالياً بالتزامن مع عرضه، ومن المقرر استمرارها في التصوير حتى أواخر رمضان.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، وتكشف الأحداث عن هروبهم من شخص ما وتورطهم في سرقة قطع آثار إضافة إلى امتلاكهما ملايين الدولارات، ويظلا هاربين يبحثان عن مخبأ لهما وفى نفس الوقت يطاردهم صاحب قطع الآثار.

وشهدت الحلقة السابعة عشرة من المسلسل والتي عرضت أمس الاثنين، رفض ورد (دينا الشربيني) التصالح مع زوجها ماهر (محمد رمضان) بعدما اكتشفت خيانته لها مع صديقتها عزة (ندى موسى)، وقد أصرّت عزة على أن تأتي معها أحد الأفراح ووعدتها بأن لا يأتي ماهر هذا الفرح.

وعلى عكس المتوقع تفاجأت ورد بماهر وهو يطلب منها أن يتحدثا بعيدًا عن شامل (أحمد صفوت) وعزة، وحاول ماهر التصالح مع ورد وأخبرها بأن لا تصدق صديقتها، وذلك من أجل ولدهما رحيم وأحلامهما.. فهل تتصالح ورد مع ماهر؟