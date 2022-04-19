نبيلة عبيد تطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 05:43 مساءً - أعربت الفنانة ” نبيلة عبيد ” عن تضامنها مع محاسب شركة الصباح ويدعى ” صادق رولي ” والذي تعرض للاختطاف منذ أيام على يد مسلحين مجهولين أثناء تواجده بلبنان لتصوير مسلسل بطلوع الروح .

فنشرت نبيلة عبيد صورة للشخص المختطف عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” صاحب الصورة هو الأخ صادق رولي المحاسب في شركة الأستاذ صادق الصباح المنتجة لمسلسل بطلوع الروح ” .

وتابعت : ” اللي اتعرض للخطف على يد مجهولين أثناء تواجده في أحد مناطق التصوير البعيدة عن مدينة بيروت ولسه مصيره لحد الآن مجهول ” .

وأضافت متحدثة عنه وعن علاقتها به : ” أنا اتعاملت معاه شخصيا وعرفته كويس أثناء تصوير مسلسل سكر زيادة .. شخص طيب القلب، أمين ومخلص لشغله وللشركة اللي بيشتغل فيها ولصاحب الشركة ” .

واختتمت الفنانة نبيلة عبيد منشورها بالدعاء له مطالبة الجمهور أيضا بذلك قائلة : ” يا رب ترجع بالسلامة يا صادق لبيتك وعيلتك وأتمنى من كل الناس دعوة من القلب علها تكون ساعة إستجابة في هذه الأيام المباركة ” .