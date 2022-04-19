زواج ميرفت أمين بعمر الـ70 من رجل أعمال شهير يصدم الوسط الفني.. والفنانة تفجر مفاجأة.. كما لم تفعل من قبل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 05:43 مساءً - صاحبة ملامح بريئة، وجمال ساحر، وأنوثة طاغية، وطلة هادئة، كانت فتاة أحلام الشباب، قدمت مجموعة مميزة من الأفلام الرومانسية مع نور الشريف ومحمود ياسين وحسين فهمي ونور الشريف، لتتصدر نجمات جيلها، إنها الفنان قطة الشاشة ميرفت أمين التي تبلغ من العمر الآن الـ75.

وتصدرت الفنانة ميرفت أمين الترند خلال الساعات الماضية بسبب انتشار شائعة زواجها وارتباطها برجل أعمال شهير، دون الكشف عن هويته.

حقيقة زواج ميرفت أمين

وانتشر خبر زواج ميرفت أمين بشكل واسع وكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها تخرج عن صمتها وتقرر الرد بشكل واضح وصريح.

ونفت الفنانة ميرفت أمين هذه الأنباء في تصريحات صحفية، مؤكدة أنها أخبار عارية من الصحة، وأنها شائعات تطلق عليها منذ الحين والآخر.

وعبّرت ميرفت أمين عن غضبها وحزنها من تداول هذه الشائعات المتكررة بجانب شائعات وفاتها التي تحزنها أيضًا.

زيجات ميرفت أمين

يُشار إلى أنه تزوجت الفنانة ميرفت أمين عدة مرات في حياتها حيث كانت أول زيجاتها عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت وعقب زواجهما سافر إلى لبنان وهناك قُبض عليه في قضية مخدرات شهيرة وتم حبسه فطلبت الطلاق منه.

وكانت ثاني زيجات ميرفت أمين من عازف الجيتار عمر خورشيد الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق ولما تأكد لها هذه العلاقة انفصلت عنه.

وبعد انفصال ميرفت أمين عن خورشيد، تزوجت من الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منة الله واستمر زواجهما فترة طويلة ثم انفصلا بعد خلافات عديدة.

ثم تزوجت ميرفت أمين من المنتج الفلسطيني حسين القلا ثم انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي، لتكون هذه زيجتها الخامسة.

آخر أعمال ميرفت أمين

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين ومسلسلها الأخير «حكايتي مع الزمان»، تصدران مؤشرات «تويتر» ويحتلان مساحة كبيرة من اهتمام الجمهور، حيث مثل هذا العمل عودة لميرفت بعد غياب 3 سنوات منذ مسلسل «قيد عائلي».

«حكايتي مع الزمان» أجلت تصويره ميرفت أمين، أكثر من مرة حزنا على رحيل صديقتها دلال عبد العزيز وزوجها الفنان الكبير سمير غانم، إضافة للفنانة رجاء الجداوي العام الماضي، وهو ما تفهمته الشركة المنتجة للعمل، وجعلها تؤجل الحكاية التي ستؤديها لحين قدرتها على التصوير.

ومنذ بدء عرض المسلسل نجح بقوة مع الناس حيث يناقش قضية جديدة وهي الطلاق بعد سن الستين وتدور أحداث المسلسل حول زوجة تقرر الطلاق في سن الستين، بعد معاناة زواج دام 30 عاما ويفاجأ الزوج بالطلب الغريب ويلح في فرصة جديدة ليحافظ على استقرار حياته الأسرية ويزيل مشكلات السنين المتراكمة داخل الزوجة.

ميرفت أمين في البوستر الخاص بمسلسل «إلا أنا» حكايتي مع الزمان – الصورة من صفحتها الرسمية على الفيسبوك

من ناحية أخرى كانت الفنانة ميرفت أمين تغيبت عن جمهور السينما منذ فترة طويلة وكان آخر أعمالها فيلم “أعز الولد” وعرض عبر منصّة “شاهد”.

فيلم “أعز الولد” من بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة، مع الفنانة رجاء الجداوي في ظهورها السينمائي الأخير قبل وفاتها، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح في تجربتها الإخراجية الأولى من إنتاج Lagoonie Film Production وThe Producers والطاهر ميديا برودكشن.

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