كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 05:43 مساءً - كشف الفنان ” محمود حجازي ” عن خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية إثر تعرضه لخلع في الكتف . وشارك محمود حجازي متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بصورة له من داخل المستشفى وأخرى للأشعة التي تبين إصابته . وكتب في تعليقه على الصور : ” الحمد عملت عملية النهاردة، كان التوقيت صعب جدا عشان كان بقالي 5 أيام كتفي مخلوع وأنا بصور بيه ومعنديش أجازة ولسه بصور ” . وتابع : ” بس الحمد لله على كل شئ العملية نجحت وهخرج النهاردة وهكمل تاني تصوير من بكرة إن شاء الله استكمالا للانتهاء من الأعمال الرمضانية ” . وأضاف محمود حجازي : ” ويارب شغلي السنة دي يكون عاجبكوا .. وشكرا أستاذ دكتور محمد طه الشيوي ” . يذكر أن الفنان المصري محمود حجازي يشارك بعملين في السباق الرمضاني الجاري وهما مسلسل ” ملف سري ” ومسلسل ” يوتيرن ” .

كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يخضع لعملية جراحية عاجلة ويكشف مصير تصوير أعماله في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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