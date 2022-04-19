كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 05:43 مساءً - كشف مغني الراب المصري ” ويجز ” عن تعرضه لحادث سير أثناء قيادته لدراجة نارية ونقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .
فنشر ويجز صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري ظهر بها على سرير المرض مبتسما وبينت تعرضه لإصابة استدعت تثبيت ذراعه .
وكتب ويجز في تعليقه على الصورة مطمئنا جمهوره ومحبيه : ” لا أستطيع التوقف عن ركوب الدراجات النارية .. آسف لأحبائي، كان حادثا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من المستشفى .. ويجز يتعرض لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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