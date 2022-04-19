بصورة من المستشفى .. ويجز يتعرض لحادث سير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أبريل 2022 05:43 مساءً - كشف مغني الراب المصري ” ويجز ” عن تعرضه لحادث سير أثناء قيادته لدراجة نارية ونقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

فنشر ويجز صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري ظهر بها على سرير المرض مبتسما وبينت تعرضه لإصابة استدعت تثبيت ذراعه .

وكتب ويجز في تعليقه على الصورة مطمئنا جمهوره ومحبيه : ” لا أستطيع التوقف عن ركوب الدراجات النارية .. آسف لأحبائي، كان حادثا ” .