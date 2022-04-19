«بيا أنا» تحصد المليون الأول

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أبريل 2022

تجاوزت أغنية "بيا أنا" للفنانة اللبنانية الشاملة بيا علوش، عداد المليون مشاهدة، وذلك عبر موقع يوتيوب بعد فترة وجيزة على بثها، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع "بيا علوش" وهي باللهجة المصرية.



كما تستعد الفنانة بيا علوش بتحضير أغنية جديدة من كلماتها وألحانها وتوزيعها بعد عيد الفطر المبارك، حسب ما نشرت في صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت "أول مليون مشاهدة مع أغنية #بيا_انا باللهجة المصرية! مليون شكرا للجمهور الكريم، وسنبدأ في التحضير لأغنية جديدة وباللهجة المصرية، ستطرح بعد العيد". وكانت الفنانة بيا قد كشفت سابقاً عن اسم الاغنية الجديدة والتي عنونتها بـ"معاه".