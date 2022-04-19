الفيديو آرت الدولي يستقبل «124» مشاركة من «33» دولة

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أبريل 2022

أغلق ملتقى الفيديو آرت الدولي في دورته الرابعة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بمشاركة "124" عملاً فنياً من "33" دولة والتي أعلن عنها مطلع هذا العام، وتقام تحت شعار تأمل الضوء انطلق نحو الخيال، ومقرر إقامته في مايو المقبل.



ويعتبر الملتقى شعار هذه الدورة منفذ أمل وفناً حمل في طياته الكثير من التصورات البصرية والجمالية التي انعكس صداها على الحركة الثقافية والنشاط الجمالي الذي تشهده المملكة خاصة بعد عودة نسق الحياة الاعتيادي والممارسة الطبيعية للعمل الثقافي بعد النجاح المتكامل في تخطي أزمة جائحة كورونا. وأوضح المشرف على الملتقى ومدير الجمعية يوسف الحربي أن المشاركات في هذه الدورة متنوّعة تحمل الكثير من العمق البصري على المستوى التقني والفني والجمالي والتنفيذي تجمع بين الأداء والتركيب والانيمايشن مشيراً بقوله "إننا في هذه الدورة ملتزمون بتجاوز التحديات وإثبات جدارة التعاون معاً بشغف جمعنا على هدف البحث عن الفن الحقيقي وإتاحة الفرصة لمشاركة الإبداعات في التعبير والعرض والتنافس والاطلاع على التجارب العربية والدولية، فالأعمال اختلفت تقنياتها وعناصرها التنفيذية وجمعت بين الأداء والتمثيل والتركيب والتصميم الضوئي، كما خصّص الملتقى بالتوازي مع مشاركات الفيديو مسابقات بحثية بعنوان ورقات بحثية ارتقت لمستوى البحث الأكاديمي والنضج النقدي والتحليلي غاصت في عالم الفيديو آرت والفنون الرقمية بكل تصوراتها التعبيرية ومفاهيمها".

ويتضمن الملتقى بعضاً من المحاضرات والندوات المصاحبة للمعرض، والمقرر إقامته في نهاية مايو القادم في الدمام، يذكر أن الدورة الثالثة استقبلت أكثر من "100" عمل فني من "37" دولة تم عرض وفرز ليقدم الملتقى في المعرض "70" عملاً من "32" دولة، وقدمت عدة ندوات وحوارات في أيام الملتقى، وجاري فرز وتقييم الأعمال من لجان متخصصة في مجال الفيديو آرت ليعلن قريباً عن الأعمال المقبولة في المعرض.