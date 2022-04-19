إلين باترسون: السعودية إرث العرب التليد

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أبريل 2022

تبث قناة "SBC" حلقة جديدة من برنامج "تجربة فريدة" خلال شهر رمضان، حيث يستضيف البرنامج هذه المرة، الفنانة الأسترالية وصانعة القبعات السيدة إلين باترسون، إذ تكشف للبرنامج الوجه الآخر لإلين، والتي تقوم أيضا بتنسيق الموسيقى وكتابة الشعر.



تقول إلين قبل انتقالها للسعودية: "لم أكن أتوقع الكثير حيث كان الانتقال إلى السعودية بالنسبة لي بمثابة قفزة كبيرة نحو المجهول فهي مكان يجب على اكتشافه وعلمت أن كل ما أقوم باكتشافه هنا سيكون جديدا لأنه بالنسبة لي كأسترالية يعني معرفة الكثير عن السعودية، أنا أحب حقا ذلك الانفتاح وكل ما أتعلمه من الإرث والثقافة السعودية".

وأضافت باترسون "في المرات القليلة التي أسمع فيها عن السعودية تكون عبر وسائل الإعلام الغربي المتلاعب وغيرها من تلك الصور فأنا ذات خلفية إعلامية لذلك فأنا مدركة لطرق إخراج الأمور عن سياقها كانت تلك الخطوة بالنسبة لي بمثابة قفزة نحو المجهول، فرأيي حول السعودية والثقافة يعني التاريخ".

وتابعت إلين"السعوديون شعب ودود جدا أشعر بالترحيب من كل من التقيه، فعند بدايات وجودي بالمملكة، كانوا يسائلوني عندما أكون في مكان عام في حديقة مثلا، من أين أنت؟ فأجد نفسي مرحبا بي في المملكة، إذ إن قيم الضيافة والكرم هنا من الصفات المترسخة، حيث يود الجميع منحك تجربة مميزة هنا كشخص مغترب".

وتستعرض إلين تجربتها في اكتشاف المملكة، وعن تعرفها على مختلف المناطق السعودية والأزياء والثقافة الخاصة بكل منها خاصة في الماضي، إذ إنني أحب التاريخ وهو هنا شديد الثراء ويمتد للآلاف السنوات، أما الرياض بالنسبة لي فهي مليئة بالمفاجآت، منها الاستمتاع بالخصوصية حتى في الشارع وأنت تقود سيارتك، ولكن تجد نفسك تبحث عن الآخر ومن هنا تبدأ رحلة الاكتشاف".

وبينت إلين: "أخيرا زرت أنا وزوجي معرضا للإرث والثقافة وكان ذلك في يوم المؤسس الملك عبدالعزيز، فأحبتته لأنه يبرز مختلف مناطق مكونات الشعب، ويجمع بين الحرفيين من مختلف المناطق، فتعرفت على مهنة الحرفيين التقليديين، وقدراته في بناء المنازل من سعف النخيل، بشكل غاية في الاتقان، وقمت بشراء طاولة صغيرة منه أحد الحرفيين لبراعته".

وتزيد الفنانة الأسترالية "أعتقد أن وجودي في المملكة، أتاح لي فرصة عيش تجربة للقاء العرب الحقيقيين، والذين يعرضون فنهم وأعماله وتراث بلاده وتاريخ العرب، وفي وقت الفراغ أجد فرصة مع زوجي لزيارة للصحراء سواء للتخييم أو القيادة، حيث نقوم بتجهيز الطعام ونوقد النار، إنها ذكريات تغمرني بسعادة عارمة".

ويأتي برنامج "تجربة فريدة"، ضمن البرامج التي صممتها هيئة الإذاعة والتلفزيون للدورة الرمضانية التلفزيونية التي بذلت جهدا كبيرا لتقدم وجبة تلفزيونية خلا شهر رمضان بجانب برامج كثيرة عملت على أعدادها راعت فيها تقاليد المجتمع السعودي في مختلف شؤون بلاده.