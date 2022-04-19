شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل SUITS الحلقة 17 آسر ياسين يتلقى درسًا قاسيًا من زينة منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل سوتس بالعربى suits بطولة آسر ياسين وأحمد داود، أحداثاً متتالية، حيث لقنت رئيسة التمريض مدام صفاء –زينة منصور، زين ثابت درساً في الإنسانية، وأكدت له أنه حريص على إرضاء العميل، وليس الاهتمام بمشاكل الممرضين خصوصاً أنهم يعانون من مشاكل نفسية وضغوط في العمل ، بالإضافة إلى رعايتهم للمرضى وعملهم على مدار الـ 24 ساعة، بينما همه الأول والأخير زيادة حسابه في البنوك، وشراء البدل الشيك، ولا ينظر بانسانية إلى الممرضين .



زينة منصور

وخلال الأحداث أعترفت ليلى رضوان – تارا عماد لـ كاميليا – ريم مصطفى، انها تحب آدم منصور، ولا تعرف سبب لعدم استكمال علاقتهما، وفى دعابة من كاميليا تعترف أن الرجال تانى أسوأ شيء بعد الدايت .

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود، والمسلسل من تأليف محمد حفظى، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.