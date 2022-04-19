شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يهاجم منتقدى محمد رمضان.. والفنان يعلق: عجبنى كلام حضرتك ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم الدكتور مبروك عطية، في بث مباشر جديد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، منتقدي الفنان محمد رمضان، الأمر الذى دفع محمد رمضان، للرد عليه، والإشادة بكلامه وردة فعله تجاه منتقديه.

وفي مقطع الفيديو، قال مبروك عطية، إن "الناس تنظر إلي الفنان محمد رمضان، من جميع الزوايا ماعدا زاوية واحدة، ولا يصح أن يغفل الناس عنها"، وأضاف "لا ينظر أحد إلي محمد رمضان، على أنه شاب مصري شاف الويل عشان ياخد دور يمثل فيه، وأنه شقي وتعب ونجح، ونتيجة كل هذا هي الفلوس التي يملكها".



تعليق محمد رمضان علي فيديو مبروك عطية

وأضاف عطية، أنه "لم يفكر أحد في كيف جمع الفنان محمد رمضان، كل هذه الأموال، ولو كان في مجتمع غير إسلامي ويعمل في هوليود لكان لم يتحدث عنه أحد، إن المجتمع شغل باله بما لديه من أموال، وذلك لأن المجتمع غير الإسلامي ينظر إلي جميع الزوايا، ولكن الآن يوجد زاوية ناقصة"، وتابع "إن لم تراجع هذه الزاوية مش هنشوف أصلاً".

وفى المقابل، أعاد محمد رمضان، نشر فيديو مبروك عطية، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، وعلق عليه، "الدكتور مبروك عطية، للأسف ما أسعدنيش الحظ أني أكون قابلت حضرتك قبل كده أو اتعرفت شخصياً بحضرتك، ولكن أنا أحد متابعيك.. وعجبني جداً كلام حضرتك".

وعلى جانب آخر، شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل المشوار، رفض ورد (دينا الشربيني) التصالح مع زوجها ماهر (محمد رمضان) بعدما اكتشفت خيانته لها مع صديقتها عزة (ندى موسى)، وقد أصرّت عزة على أن تأتي معها أحد الأفراح ووعدتها بأن لا يأتي ماهر هذا الفرح.

وعلى عكس المتوقع تفاجأت ورد بماهر وهو يطلب منها أن يتحدثا بعيدًا عن شامل (أحمد صفوت) وعزة، وحاول ماهر التصالح مع ورد وأخبرها بأن لا تصدق صديقتها، وذلك من أجل ولدهما رحيم وأحلامهما.. فهل تتصالح ورد مع ماهر؟

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.