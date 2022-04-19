شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات تشويقية من Thor: Love and Thunder قبل طرحه يوليو المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل أول فيديو ترويجى للفيلم الجديد المنتظر Thor: Love and Thunder، ووصلت مدته إلى دقيقة و 29 ثانية، وكشف الفيديو عن مجموعة من اللقطات التشويقية، العمل من المقرر طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم في يوليو المقبل دون الكشف عن موعد محدد بعد.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.