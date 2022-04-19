شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يسلم جابي خوري ومسعد فودة تكريمهما المستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تسلم المنتج جابي خوري والمخرج مسعد فودة تكريمها من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني .

تكريم المنتج جابي خوري رئيس اللجنة العليا للمهرجان كان مفترضا ان يكون في الندوة التي أقامتها مؤسسة بوابة اخبار اليوم ، لكنه منعته الظروف من الحضور فتم تسلمه التكريم لاحقا ، وهو رئيس اللجنة العليا منذ 5 سنوات وهو داعم للمهرجان ماليا ولوجيستيا ومهموم جدا بالمهرجان وانتظام خروجه كل دورة بشكل جيد ، وهو كقامة كبيرة في السينما ومنتج وموزع يعد أحد المساندين لهذا المهرجان دائما ، ولذلك تم تكريمه في الندوة المخصصة للمهرجان التي اقامتها مؤسسة اخبار اليوم

أما المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية فهومن الداعمين والمؤمنين بالمهرجان منذ ان كان فكرة واحتضن المهرجان كنقيب للمهن السينمائية وساعد كثيرا في إنشاء المهرجان وفي تأسيسه وبعد خروج المهرجان كان عضوا باللجنة العليا لسنوات ولم يترك اللجنة العليا للمهرجان إلا بعد عضويته في اللجنة العليا للمهرجانات بوازارة الثقافة ، وهو داعم لوجيستيي ومالي ونفسي قوي لصناع المهرجان ، ولذلك كرمناه بدرع 10 سنوات من الخيال .



تكريم مسعد فوده