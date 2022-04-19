شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. صدام قوى بين الأمن الوطني والبلتاجي بمسلسل الاختيار 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل الاختيار 3 ، تفاصيل زيارة محمد البلتاجى لمقر الأمن الوطنى إذ يشاهد فى المدخل المقدم زكريا يونس فيوجه حديثه للعميد يسرى: أنا لمحت المقدم زكريا إحنا مش كنا قلنا يمشى؟"

ليرد اللواء رئيس القطاع: "ده ضابط كفء بيكافح الإرهاب إيه اللى يضايقك فى كده" بعدها يسأل البلتاجى عن مجموعة إرهابيين طلب الإخوان خروجهم من السجون

ويرد العميد يسرى: الأسامى دى استحالة تخرج معلوماتنا أكدت أنهم عناصر إرهابية يتمادى البلتاجى فى محاولات الابتزاز قائلا: أطلعونا على التحريات فيرد يسرى: التحريات بتتحول للنيابة عايز تطلع عليها بصفتك إيه؟ يجيب البلتاجى: عضو فى مجلس الشعب فيحسم العميد يسرى الأمر بالقول: المنحل.. المجلس المنحل وطلبك غير مقبول بعدها يطرده رئيس القطاع من مكتبه.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.